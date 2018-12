Erste Worte des TSG-Managers zur aktuellen Misere

Nachdem sich Trainer Markus Gisdol bereits an vielen Stellen zum miserablen Saisonstart der TSG rechtfertigen musste, hat nun auch Manager Alexander Rosen, der mit seinen Transfers ebenfalls einen großen Anteil am Erfolg oder Misserfolg der Kraichgauer hat, im Interview mit der "Bild" Stellung bezogen. Im Lager der Hoffenheimer habe man "keine Angst" vor einer ähnlichen Situation wie 2012, als die TSG erst in der Relegation dem Abstieg entrinnen konnte. Allerdings seien "die Antennen ausgefahren. In der ersten Halbzeit gegen Bremen war deutlich zu sehen, dass einigen die Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit in ihren Aktionen gefehlt hat. Die ist da, wenn es gut läuft. Das ist Kopfsache," schlug der Manager in dieselbe Kerbe wie bereits Spieler und Trainer zuvor, nämlich dass viel von Wille und der richtigen Einstellung abhänge.

Bei den Planungen für die Überwindung der Negativspirale hielt sich Rosen ganz an die Worte von Trainer Gisdol. "Es gilt einen Strich unter die Partie zu ziehen. Wichtig ist, nicht zuzulassen, dass sich die negativen Dinge in den Köpfen festsetzen. Es geht darum, das Vergangene abzuhaken und den Fokus nur auf die nächste Aufgabe zu richten." Vor allem die Mannschaft nahm er in die Pflicht, den Bock in den nächsten Spielen umzustoßen. Er sei immer noch "überzeugt von der Qualität der Spieler, auch von den Charakteren."

Bemerkenswert ist die Aussage Rosens, er übernehme "die volle Verantwortung für die Zusammenstellung" des Kaders. In der Hinsicht gebe es allerdings "keinen Zweifel, trotz der Ergebnis-Krise." Die Bundesliga sehe er abgesehen von den Bayern als "die ausgeglichenste Liga der Welt." Somit gebe es "an jedem Spieltag die Möglichkeit, dass wir punkten können und auch dass wir mal einen der vermeintlich Großen schlagen können." Das habe man, trotz der Niederlagen, "gegen Bayern und Leverkusen angedeutet."