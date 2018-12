Manager der TSG Hoffenheim zu den Turbulenzen der vergangenen Woche

Ein wenig Ruhe ist im Kraichgau nach dem vielen Wirbel in der vergangenen Woche wieder eingekehrt. Im Sinne des Vereins kann man nur hoffen, dass diese Ruhe erst einmal Bestand hat und man sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Am Sonntag war TSG-Manager Alexander Rosen bei "Sport im Dritten" zu Gast und äußerte sich noch einmal zur letzten Woche.

Zunächst kam auch er noch einmal auf das Thema Markus Gisdol zu sprechen, dem man "viel zu verdanken" habe. Seit der Rettung 2013 sei es "stetig bergauf" gegangen, im letzten Jahr war man sogar knapp vor der Qualifikation für das internationale Geschäft. "Dann haben wir in dieser Saison nur eines von elf Pflichtspielen gewonnen und die Mannschaft hat vor allem im Spiel gegen den HSV total blockiert gewirkt und so sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir was verändern wollen." Diese Entscheidung sei Rosen, der sein Amt im Kraichgau gemeinsam mit Gisdol angetreten hatte, "unglaublich schwergefallen."

Die Konstellation mit Huub Stevens habe sich "am Wochenende ergeben. Wir haben immer schon gewusst, dass Julian Nagelsmann früher oder später das Amt übernehmen wird, allerdings war uns klar, dass wir ihn jetzt nicht ins kalte Wasser werfen können. So kam uns dann die Idee mit der Doppellösung. Dabei kam uns auch entgegen, dass Huub nur noch Einjahresverträge abschließt."

Die Entscheidung mit Nagelsmann sei "natürlich mutig. Wer den Julian allerdings kennt, weiß, dass sie vielleicht nicht ganz so mutig ist. Die Jungs hören auf ihn, er ist fachlich gut und hat eine gute Ansprache. Natürlich wird er Unterstützung brauchen, aber wir gehen diesen Weg mutig und mit voller Überzeugung." Dass die Entscheidung pro Nagelsmann so früh gefallen ist, sei "so mit ihm abgesprochen gewesen. Der Hype um ihn wäre sowieso gekommen. Jetzt ist das alles klar kommuniziert."

Was halten Sie von der frühen Entscheidung pro Julian Nagelsmann? Schreiben Sie unten Ihren Kommentar!