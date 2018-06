Alexander Rosen zum Saisonstart der TSG

1899 Hoffenheim bleibt auch im vierten Pflichtspiel der neuen Saison ungeschlagen. Zwei Siege und zwei Unentschieden hat die TSG eingefahren, ist im Pokal weiter und in der Liga mit fünf Punkten im vorderen Drittel. Vier Tore und zwei Gegentore stehen in der Statistik. Alexander Rosen sieht sich aber noch nicht auf Augenhöhe mit den ersten Sechs, also Teams wie Gegner Wolfsburg: "Dass wir sagen, dass wir zu einem Team, das in den letzten Jahren stabil unter den ersten sechs spielt, auf Augenhöhe sind, da ist sicher noch ein Schritt zu gehen. Man hat die Qualität der Wolfsburger in beiden Halbzeiten gesehen."

Allerdings ist auch Rosen nicht unzufrieden mit dem Saisonstart: "Den Startblock beziffere ich mit sechs Spielen. Wir sind jetztgut rein gekommen in die Saison. Wir haben fünf Punkte, es hätten auch sieben sein können, aber in Bremen andererseits auch ein Punkt weniger. Es ist in Ordnung. Die Mannschaft präsentiert sich vor allem im Defensivverhalten viel stabiler. Wir haben in den ersten vier Pflichtspielen erst zwei Gegentore bekommen. Das war ein Schwerpunkt in der Vorbereitung. Wir haben einen ordentlichen Zugang in die Saison gefunden."

Als nächstes Stehen drei Partien in zwei Wochen gegen den VfB Stuttgart, SC Freiburg und Mainz05 an. In der englischen Woche ist nur das Dienstagsspiel gegen Freiburg ein Heimspiel.