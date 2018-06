Die Formkurve der Kraichgau-Elf zeigt steil nach unten

Foto: APF

17. Spieltag der vergangenen Saison. Nach einem fulminanten 5:0 bei Hertha BSC Berlin beendet die TSG die Hinrunde auf Platz Sieben, der am Ende zur Teilnahme an der Europapokalqualifikation berechtigt. Außerdem ist man nur zwei Punkte von Platz Vier, und damit der Champions League entfernt. Der lang gehegte Traum von Europa scheint wieder einmal greifbar nahe. Doch dann das: In der Rückrunde können die Hoffenheimer nicht mehr an die gezeigten Leistungen der ersten siebzehn Spiele anknüpfen und stehen schließlich nach 34 Spieltagen auf Platz 8, und verpassen damit denkbar knapp den Europapokalplatz, den sich Borussia Dortmund sichern kann. Doch so knapp es schlussendlich war, die Leistungen auf dem Platz entsprachen oft weniger dem, was der erreichte achte Platz vermuten lässt. In der Rückrundentabelle stand die TSG nur auf Platz 14, neun Niederlagen standen 3 Unentschieden und nur fünf Siege gegenüber.

In der Zwischenzeit hat sich vieles getan. Viele Leistungsträger und langjährige Akteure haben die TSG verlassen, viele neue Gesichter sind gekommen. Was jedoch geblieben ist, ist die abfallende Formkurve, die sich seit dem deutlichen Sieg in Berlin mal mehr, mal weniger abzeichnet. Zwar holte man in der Rückrunde 2014/15 "nur" acht Punkte weniger als in der Hinserie, jedoch lässt vor allem die Verteilung der Punktgewinne ein schockierendes Bild zurück: Seit dem 25. Spieltag der letzten Spielzeit, an dem man mit 3:0 gegen den damals kriselnden Hamburger SV gewinnen konnte, gelang es den Mannen von Trainer Markus Gisdol in 15 Pflichtspielen gerade einmal zwei Partien für sich zu entscheiden. Von 45 möglichen Punkten (das Pokalspiel gegen 1860 München mit eingerechnet) holte 1899 gerade einmal neun.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Sommer einem Aderlass glich. Vor allem ein Spieler vom Kaliber eines Roberto Firmino, der die individuelle Qualität hatte ein Spiel auch mal alleine zu entscheiden, wird weiterhin schmerzlich vermisst. Jedoch war es ja nicht so, dass der Spieler den Verein ablösefrei verloren hatte, nein, eine beträchtliche Summe wanderte aus Liverpool auf das Konto der TSG. Trotzdem entschied man sich dazu, wie Manager Alexander Rosen im Sommer immer wieder betonte, den "Weggang von Firmino auf verschiedenen Schultern zu verteilen." Dass dies bis jetzt noch nicht gelang, sollte bei einem Blick auf die aktuelle Tabelle klar sein. Die Neuzugänge rund um Kuranyi, Kaderabek, Schär und Co. lieferten bislang kaum gelungene Partien ab. Ein Lichtblick waren zumindest die Auftritte von Jonathan Schmid und vor allem Eduardo Vargas nach ihrer Einwechslung am Sonntag. Vor allem bei letzterem besteht wohl am meiste Hoffnung, dass er in naher Zukunft die Firmino-Rolle beerben kann.

Betrachtet man die nackten Ergebnisse war der Saisonstart nicht so schlecht wie angenommen. Auf zwei knappe Niederlagen gegen Mannschaften, die besser eingeschätzt werden müssen als die TSG, folgte ein 0:0 bei einem Aufsteiger, bei denen es traditionell vor allem zu Saisonbeginn immer schwer ist, einen Dreier mit nach Hause zu nehmen. Anschließend verlor man eine Partie gegen einen ungefähr gleich starken Gegner erst in den Schlussminuten. Was die Fans jedoch besonders missmutig stimmte, war die Leistung auf dem Platz. Gegen Darmstadt konnte man sich kaum eine Torchance herausspielen, die erste Hälfte gegen Bremen war eine der schlechtesten der vergangenen Jahre. Nicht umsonst ging die Mannschaft unter einem gellenden Pfeifkonzert vom Feld, das die "Rhein-Neckar-Arena" in dieser Form selten erlebt hatte.

Trotz der angespannten Situation im Kraichgau und dem Fehlstart mit nur einem Punkt aus vier Spielen wollen die Verantwortlichen nicht gleich der Teufel an die Wand malen. Gisdol selbst sagte im Interview mit "achtzehn99", man müsse das Spiel gegen Bremen "losgelöst vom schweren Saisonstart sehen." Dies ist jedoch nur bedingt eine Ausrede für die aktuelle Punktemisere. Natürlich hatte kaum einer mit etwas Zählbarem aus den ersten beiden Saisonspielen gegen die Champions League Teilnehmer aus Leverkusen und München gerechnet, jedoch hätten spätestens nach den Partien gegen Aufsteiger Darmstadt und Bremen die ersten drei Punkte auf dem Konto der Hoffenheimer stehen müssen. Auch dass viele Spieler nach dem Bremen-KO vor allem den mangelnden Einsatzwillen als eines der Hauptargumente für die Niederlage anführten, macht nicht wirklich Mut.

Viel Zeit den Bremen Schock zu verdauen, bleibt auch nicht, bereits am Freitag gastiert man in Mainz. Das nächste Heimspiel findet bereits am Mittwoch drauf statt, die TSG wird den bis dato souverän ohne Punktverlust agierenden BVB empfangen. Als Anhänger der Kraichgauer kann man nur hoffen, dass die "schonungslose Analyse," die Gisdol und Torwart Baumann angekündigt hatten, tatsächlich stattgefunden hat und zukünftig doch wieder mehr in Richtung Platz 7 geschielt werden kann. Noch sind genug Punkte zu verteilen, wird die nun schon seit geraumer Zeit abfallende Formkurve allerdings nicht ins Positive korrigiert, wird man sich kaum mehr aus den Regionen rund um Platz Siebzehn befreien können.