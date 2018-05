Die Chancen auf ein Wiederholungsspiel werden in der Presse unterschiedlich eingeschätzt

England, Frankreich, USA oder Australien - die Diskussionen über das Phantomtor von Bayer Leverkusen gegen die TSG 1899 Hoffenheim ziehen sich mittlerweile über den gesamten Globus. Die Zeitung "Blick" aus der Schweiz merkt sogar erste Zweifel an der WM-Teilnahme von Schiedsrichter Felix Brych an. In der nationalen Presse reduzieren sich inzwischen teilweise die Erwartungen auf ein Wiederholungsspiel. Die Presseschau zum Phantomtor:

Blick: "Felix Brych ist Schiedsrichter des Jahres 2013, seine Teilnahme an der WM in Brasilien schien fix. Bis heute."

Focus: "Wiederholungsspiel könnte Deutschland die WM-Teilnahme kosten"

Spiegel Online: "Koch dämpft Hoffenheims Hoffnungen auf Wiederholungsspiel"

Spiegel Online: "DFB nimmt Kontakt zur Fifa auf"

Focus: "Warum die Fifa ein Wiederholungsspiel verhindern kann"

Frankfurter Rundschau: "Der Ball liegt jetzt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), der nach 1994 keinen weiteren Alleingang riskieren, sondern diesmal mit dem Weltfußballverband (Fifa) kooperieren will."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Ist der Fall Hoffenheim unerträglich?“

Die Welt: "Viel deutet darauf hin, dass den Hoffenheimern ein Phantomschmerz erhalten bleiben"

Bild.de: "Jetzt kauft Hoffenheim ein neues Netz..."

Focus: "Übler Shitstorm gegen Phantom-Torjäger Stefan Kießling"

T-Online: "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering"

Hamburger Abendblatt: "Schickhardt hält nichts von Hoffenheimer Argumentation"

FAZ: "Eigentor des Jahres"

Der Tagesspiegel: "Der einzige, der keine Ahnung hatte, war der Schiedsrichter."

Bayrischer Rundfunk: "Nicht mit Helmers Tor vergleichbar"

RNZ: "Da muss ich doch einen Aufstand machen"