1899 Hoffenheims Mittelfeldspieler will die Konzentration hoch halten

Die TSG 1899 Hoffenheim hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern schafft eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Montag auf dem Betzenberg. Trotzdem warnt TSG-Mittelfeldspieler Eugen Polanski vor übermäßiger Freude: "Wir feiern jetzt nicht den Klassenerhalt. Wir feiern den ersten Schritt."

Zum Spiel sagte Polanski: "Wir haben gut ins Spiel gefunden und verdient 2:0 geführt. Die ersten 15 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit haben uns nicht so gut geschmeckt. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht, indem wir uns zu passiv verhalten haben und zurückgezogen haben. Das war gar nicht die Marschroute. Wir sollten weiter aggressiv bleiben, das haben wir nach dem 2:1 wieder korrigiert, aber es ärgert doch ein bisschen. Es ist gut für den Kopf, dass man weiß, dass man aktiv bleiben muss. Das Gegentor passt uns nicht, aber wir haben die Antwort schnell auf dem Platz gegeben. Das vierte Tor hätten wir auch noch machen müssen."

Dem Rückspiel in Kaiserslautern und der Atmosphäre auf dem Betzenberg blickt der polnische Nationalspieler, der im Winter zur TSG stieß, gelassen entgegen: "Wir haben in Dortmund alles erlebt, was es zu erleben gibt. Dann gibt es in Lautern auch nichts mehr zu erleben. Einige von uns haben dort schon öfter gespielt. Sicherlich eine aufgeheizte Atmosphäre, aber wir müssen cool bleiben. Dann bringen wir den Sieg gut über die Runden."