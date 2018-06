Gisdol hat das Tor abgehakt - Strobl hat Verständnis für Kießling

Die Tornetze hat 1899 Hoffenheims Trainer nicht selbst auf zu große Löcher kontrolliert. "Nein", blieb Gisdol gelassen. Die TSG hat das Phantom-Tor von Bayer Leverkusen vor einem Jahr scheinbar abgehakt. „Es ist mir relativ egal“, sagt Gisdol vor der Neuauflage der Partie gegen Bayer Leverkusen in die Rhein-Neckar-Arena (Mittwoch, 20.00 Uhr). "Ich mache mir da keine Gedanken darüber."

Gisdol erwartet auch keinen besonderen Empfang des Torschützen Stephan Kießling: „Unsere Fans sind immer korrekt aufgetreten und werden ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Ich glaube nicht, dass da etwas Besonderes zu erwarten ist.“

Letzte Saison, am 9. Spieltag hatte Bayer Leverkusen durch Kießlings Phantom-Tor mit 2:1 in Hoffenheim gewonnen, war am Saisonende mit einem Punkt Vorsprung noch gerade in die Champions-League-Qualifikation gerutscht.

In Hoffenheim ist kein Groll übrig geblieben. Auch Tobias Strobl sagt: "Für mich hat sich das mit dem Phantomtor erledigt. Wir haben das abgehakt." Er hat sogar Verständnis für Kießling: "Was soll er denn machen? Er hat das Tor gemacht. Ich würde auch abdrehen und jubeln, wenn der Ball drin ist. Ich konnte seinen Jubel damals schon verstehen."

Gisdol freut sich stattdessen lieber über die bevorstehende Einführung der Torlinien-Technik in der Bundesliga: „Ich bin froh, dass sie da ist. Es hat lange genug gedauert. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, aber der erste kleine Schritt war wichtig.“