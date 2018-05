Der Beinahe-Absteiger ist angeblich an Hoffenheims Nachwuchschef interessiert

Der Hamburger SV ist offenbar an Hoffenheims Direktor für Sport- und Nachwuchsförderung Bernhard Peters interessiert. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Die Tage von HSV-Nachwuchschef Michael Schröder seien "gezählt", so das Blatt, Peters sei bei HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer der "Top-Kandidat" für die Nachfolge. Angeblich sind auch schon die Verantwortlichen der TSG über das Interesse aus Hamburg informiert. Beim HSV gibt es offenbar grosse Defizite in der Nachwuchsarbeit. Peters ist seit 2006 bei 1899 Hoffenheim.