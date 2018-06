Die Abstiegssorgen der TSG 1899 Hoffenheim sind noch größer geworden

Wie können sich die Hoffenheimer aus dieser misslichen Lage noch befreien? Das große Rätselraten geht speziell nach dem gestrigen Abend weiter, denn was die TSG 1899 im Baden-Württemberg-Derby den 28 750 Zuschauern in der Rhein-Neckar-Arena gegen den VfB Stuttgart bot, war unterm Strich nicht erstligatauglich. Das 0:1 (0:1) für die mittelprächtigen Schwaben hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. „Nach so einem schwachen Auftritt verbietet es sich, nach oben zu schauen“, redete „Hoffes“ Trainer Marco Kurz Klartext. Was im Umkehrschluss bedeuten sollte: Für den Kraichgauklub geht es in erster Linie um die Zementierung des Relegationsplatzes.

Allesamt waren sie am Ort des Erschreckens restlos bedient. Vor allem Manager Andreas Müller zog in der Mixed Zone vom Leder. Die Schutzzone um die Mannschaft wurde aufgegeben. „Für mich war das heute unterirdisch“, sagte Müller in einer Mischung aus Zorn und Kalkül, „fragen Sie doch die Spieler, was die für einen Plan haben!“ Er müsse schleunigst gucken, dass er seinen Hals beruhige, wetterte Müller los, der sei „ziemlich dick. Der Sieg war absolut verdient für Stuttgart.“

Stimmt. Der zuletzt ebenfalls kriselnde VfB stellte in einem relativ schwachen Bundesliga-Spiel die bessere Mannschaft. Bruno Labbadia war sichtlich froh, dass sich die Bad Cannstatter aus einem gefährlichen Fahrwasser freischwimmen konnten. „Es war ein unglaublich wichtiger Sieg für uns, den wir uns über die taktische Disziplin gesichert haben“, konstatierte Labbadia treffend. Das Team mit dem roten Brustring trat geschlossen und kompakt auf, stellte die Räume clever zu und schien das Europa-League-Spiel gegen Genk (1:1) vom Donnerstag gut verkraftet zu haben.

Mit dieser Form der schwäbischen Ordnungsliebe und Gründlichkeit hatten die Hausherren bis auf ganz wenige Ausnahmen ihre Mühe und Not. Die insgesamt zweieinhalb Chancen der Hoffenheimer sprachen Bände. Es gehörte zu den tragischen Facetten dieser Partie, dass der bemühte Spanier Joselu die hochkarätigste Gelegenheit vergab, als er mutterseelenallein auf VfB-Keeper Sven Ulreich zulief, der den Ausgleichstreffer mit der linken Fußspitze vereitelte (64.). Danach kam von Hoffenheim nicht mehr allzu viel, um dem Spiel nach dem frühen Führungstreffer von Harnik (3.) – nach glänzender Vorarbeit von Traore – nochmals eine Wende zu geben.

Kollege Zufall führte meist Regie. Ohne Struktur, ohne Kreativität, ohne zündende Ideen agierte die TSG, was Kurz ohne Umschweife zugab. „Daran hat es gemangelt. Wir haben keine Staffelung ins Spiel gebracht“, so Kurz. Diagonale Pässe bzw. Bälle blieben die Ausnahme. Und das wiederum wäre die beste Option gewesen, um das VfB-Bollwerk zu knacken. Kapitän Andreas Beck meinte tief enttäuscht: „Uns haben diese entscheidenden Momente gefehlt.“ Seine Mannschaft müsse in den nächsten Tagen den besorgniserregenden Auftritt im Landesduell „aus den Köpfen kriegen“, um am Samstag (15.30 Uhr) im Sechs-Punkte-Spiel beim FC Augsburg zu bestehen. Beck machte sich gar nichts vor: „Es ist nackter Überlebenskampf.“

Schönheitspreise sind seit der Winterpause nicht mehr zu vergeben. Ergebnisse sind gefragt – sonst nichts mehr. „Wir müssen erst einmal unseren Platz verteidigen und ein paar Punkte holen“, befand Kevin Volland, „und wir müssen weiter an uns glauben.“ Ob das alle in diesem unberechenbaren Kollektiv tun? Manager Müller forderte Tatendrang statt etwaiger Ausreden. „Ich kann das Wort Qualität nicht mehr hören. Ich habe keinerlei Verständnis für solch eine Vorstellung, auch wenn mich mein Pressesprecher jetzt gleich zurückziehen wird“, resümierte Müller die erste Heimniederlage unter Marco Kurz und blickte Holger Tromp an, nachdem er ordentlich Dampf abgelassen hatte. Die Bedenkenträger sind seit Sonntag, 17. Februar eher mehr geworden. Auch wenn Stadionsprecher Mike Diehl qua Amt Durchhalteparolen vor der delikaten Reise nach Augsburg verbreitete: „Die Hoffnung stirbt zuletzt ..."