von Patrick Mitschke

) Für den nächsten Schritt im Abstiegskampf beim VFB Stuttgart steht TSG-Trainer Julian Nagelsmann nicht der gesamte Hoffenheimer Kader zur Verfügung. Sebastian Rudy wird gegen die Schwaben das zweite Spiel seiner Sperre absitzen. Außerdem wird Tobias Strobl wohl wie gegen den FC Augsburg fehlen, was Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz bestätigte. „Tobias Strobl wird uns nach jetzigem Stand fehlen. Er hat weiter Knieprobleme. Wir sprechen allerdings noch einmal mit der medizinischen Abteilung, da er einen kleinen Einriss an der Aufhängung des Meniskus hat und wir das Risiko für den Meniskus abwägen müssen.“ Neben den beiden Allroundern Strobl und Rudy wird wohl auch Philipp Ochs, der gegen den FCA verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, beim Gastspiel in Schwaben fehlen. „Er war am Donnerstag laufen, hat aber noch Probleme mit seiner Wadenzerrung. Auch bei ihm müssen wir abwägen, ob ein Einsatz Sinn macht oder die Gefahr für eine schlimmere Verletzung zu groß ist.“