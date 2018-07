Gestern startete der Kartenvorverkauf für die restlichen Heimspiele der TSG in der Hinrunde 2010

Seit gestern können Fans Karten für die restlichen Heimspiele der TSG in der Hinrunde 2010 kaufen. Hoffenheim empfängt in der Hinrunde noch Borussia Mönchengladbach (So., 17.10., 17.30 Uhr), Hannover 96 (So., 31.10., 17.30 Uhr), den SC Freiburg (12.-14.11.), Bayer Leverkusen (26.-18.11.) und den 1.FC Nürnberg (10.-12.12.). Die DFL hat bisher erst die Spieltage 4 bis 11 terminiert, die Termine gegen Freiburg, Leverkusen und Nürnberg stehen noch nicht fest. Für die Spiele gegen Mönchengladbach, Leverkusen und Nürnberg besteht ein Kartenlimit von vier Karten pro Person, gegen Hannover und Freiburg kann man bis zu acht Karten kaufen. Bisher sind noch Karten für jede Partie im Webshop der TSG, am Ticketshop der Rhein-Neckar-Arena und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.