von Patrick Mitschke

Am Dienstag war es endlich wieder soweit. Pirmin Schwegler, Kapitän der TSG 1899 Hoffenheim und seit Längerem zum Zuschauen verdammt, schnürte wieder seine Fußballschuhe und kehrte ins Mannschaftstraining zurück. Nach seinem Außenbandanriss im Knie konnte der 29-Jährige wieder alle Einheiten mit voller Belastung absolvieren und damit sein Comeback auf dem Platz feiern. Ob es allerdings bis am Samstag zur Partie gegen Hertha BSC Berlin reicht, bleibt abzuwarten. Schließlich hat Schwegler noch einiges an konditionellem Rückstand aufzuholen. Auch für Jin-Su Kim könnte es eng werden mit der Partie gegen die "Alte Dame". Ihn plagen muskuläre Probleme am Oberschenkel.