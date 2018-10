von Patrick Mitschke

Einer der ganz großen Verlierer der Ära Nagelsmann ist Kevin Kuranyi. Der ehemalige Nationalspieler bekommt unter dem neuen Hoffenheimer Coach kein Bein auf den Boden, seine Chancen auf Einsatzzeiten sind äußerst gering. Merkwürdig mutete da die Bemerkung an, die Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Richtung des Stürmers fallen ließ. Er sei von diesem „schwer begeistert.“ Dabei bezog er sich allerdings nicht auf Kuranyis Leistungen in den deutschen Bundesligastadien, sondern auf seine „Führung der jungen Spieler.“ Kuranyi gehe mit seiner schwierigen Situation „vorbildlich um“ und zeige auch in den Trainingseinheiten „vollen Einsatz.“

Die Nichtberücksichtigung Kuranyis erklärte Nagelsmann mit dessen Spielertypus. Da man in den letzten Wochen die Gegner oft mit „wenigen langen Bällen“ bezwingen wollte, habe man auf andere Akteure zurückgegriffen. Einsatzchancen kann sich der 33-Jährige wohl nur noch ausrechnen, wenn Nagelsmann die Hoffenheimer Taktik radikal umstellt. Ob dies in den letzten sechs Partien der Fall sein wird, wird sich zeigen.