von Patrick Mitschke

Trotz des ganzen Trubels um seine Person und seine Philosophie musste der neue TSG-Trainer Julian Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz natürlich auch auf die Partie am Samstag eingehen, in der die TSG zum Abstiegskrimi in Bremen antritt. „Werder ist in der Liga in einer ähnlich prekären Lage wie wir. Der Sieg im Pokal bei Bayer Leverkusen wird ihnen aber sicher Auftrieb gegeben haben“, ist sich der 28-Jährige sicher. Auf den kleinen Seitenhieb von Werder-Trainer Viktor Skripnik, der erklärt hatte, bereits zu wissen was Nagelsmann plane, reagierte dieser locker. „Wenn Viktor Skripnik sagt, er hat mich taktisch schon entschlüsselt, dann kann ich ihm nur gratulieren und sagen: ‚Guter Job‘. Wir haben schon mal privat miteinander Fußball gespielt und ein wenig über den Sport gesprochen, wir kennen uns also.

Für das eminent wichtige Spiel am Samstag kann Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen. „Steven Zuber wird uns aufgrund einer Kapselverletzung auf jeden Fall fehlen. Alle anderen Spieler sind, Stand jetzt, fit.“