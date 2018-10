von Patrick Mitschke

In den vergangenen Wochen war TSG-Trainer Julian Nagelsmann immer wieder zwischen der Sportschule Hennef und dem Hoffenheimer Trainingszentrum hin- und hergependelt. Dieses Leben auf der Straße hat nun wohl ein Ende. Am Montag absolvierte der 28-Jährige die letzte mündliche Prüfung vor den Prüfern des Deutschen Fußball Bundes und hat damit seine Trainerlizenz wohl in der Tasche. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat er alle Prüfungen bestanden und wird am Mittwoch seine Urkunde erhalten", gab DFB-Chefausbilder Frank Wormuth zu Protokoll.