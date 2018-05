von Patrick Mitschke

Mit einem 1:0-Sieg gegen KAA Gent hat der VFL Wolfsburg unter der Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte das Viertelfinale der Champions-League erreicht. Damit trifft die TSG Hoffenheim am Samstag auf einen mit Sicherheit motivierten Gegner. Auch Julian Nagelsmann ist der Respekt vor den Wölfen durchaus anzumerken. „Der VFL ist eine Topmannschaft mit sehr vielen guten Spielern. Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel für uns, auch da sie durch das Weiterkommen in der Champions League noch einmal Selbstvertrauen getankt haben. Wir müssen auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen als am letzten Wochenende.“

Allerdings gibt sich der 28-Jährige auch durchaus kämpferisch. Er wolle sich vor dem Spiel noch nicht mit nur einem Zähler zufriedengeben. „Ich finde, das ist immer schwer zu sagen. Letzten Samstag wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber es kann auch immer anders laufen.“ Deswegen wolle er „den Spielverlauf abwarten“, allerdings sei ein Punkt gegen eine „Mannschaft wie den VFL Wolfsburg theoretisch nicht schlecht“, so der Trainer weiter.

Einer der dominierenden Wolfsburger Akteure der vergangenen Wochen war Julian Draxler. Doch von einer eventuellen Manndeckung gegen den Zehner möchte Nagelsmann nichts wissen. „Es ist grundsätzlich besser, wenn mehrere aushelfen. Draxler bewegt sich viel auf dem Feld, ist variabel. Da ist eine Manndeckung sehr schwer. Mit einer solchen würden wir Räume für andere Spieler aufreißen, die diese zu nutzen wüssten.“