von Patrick Mitschke

Neben vielen Aussagen über seine eigene Person ging der neue TSG-Coach Julian Nagelsmann am Freitag auch auf seine Spielphilosophie ein. „Ich mag schnelle und frühe Balleroberungen, da ich durch meine Zeit in der Hoffenheimer Akademie von der Hoffenheimer Schule geprägt bin, aber ich habe auch schon gerne den Ball. Der Gegner kann in diesen Phasen keine Tore schießen. Das ist im Fußball nicht ganz so schlecht“, erklärte er den anwesenden Journalisten. Von der Mannschaft ist er nach der ersten Einheit überzeugt. „Sie war im Training am Donnerstag giftig, griffig und aggressiv. Sie hat versucht, meine Ideen umzusetzen. Wie gut das schon greift, werden wir in Bremen auf dem Platz sehen.“

Entgegen dem Konzept von Huub Stevens, für den die Defensive im Vordergrund stand, möchte Nagelsmann „wieder offensiver spielen. Die Mannschaft steht defensiv stabil, jetzt geht es an die Offensive. Wir stehen hinten drin, wir müssen gewinnen und dafür müssen wir Tore erzielen.“