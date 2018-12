von Patrick Mitschke

Schon in der 60. Minute des Spiels gegen RB Leipzig war klar, dass die TSG 1899 Hoffenheim in der folgenden Partie gegen Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) ohne Sandro Wagner auskommen muss. Der Stürmer war nach einer rüden Grätsche gegen Stefan Ilsanker vom Platz gestellt und anschließend vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Doch der Ausfall des besten Hoffenheimer Torschützen bereitet Trainer Julian Nagelsmann "nicht die größten Bauchschmerzen," obwohl man Wagner "natürlich gerne dabei hätte." Im TSG-Kader sieht der 29-Jährige genug Alternativen für den Platz im Sturmzentrum. "Wir haben genug Personal, dass ihn da vorne ersetzen kann. Dabei sind Stürmer mit ähnlichen Charakteristiken und welche mit anderen." Auch in der Vergangenheit war man schon ohne Wagner gut ausgekommen. "In der Hinrunde mussten wir gegen Schalke auch auf ihn verzichten und haben ein gutes Spiel gemacht," so Nagelsmann. "Auch ohne ihn sind wir kein Kartenhaus, dass zusammenfällt. Wir haben schon eine Idee entwickelt."

Noch fraglich für das Spiel gegen den Karnevalsklub ist Kevin Vogt, der gegen RB Leipzig bereits zur Halbzeit mit einer Schädelprellung vom Feld musste. "Er war nach dem Spiel sichtlich benommen und hatte auch zu Beginn der Woche noch Schädelbrummen - was aber normal ist," berichtete Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag vom Zustand des Abwehrchefs. "Er ist am Mittwoch nahezu beschwerdefrei ins Training eingestiegen, wenn das am Donnerstag auch noch so ist, wird er zur Verfügung stehen."

Neuigkeiten gab es auch von Danilo Soares, der bei der U23 der Hoffenheimer sein Pflichtspielcomeback nach langer Verletzung feiern konnte. "Er hat seine Sache ordentlich gemacht. Für ihn ist es wichtig in einen Rhythmus zu kommen, da ich ihm in der Vorbereitung nicht die nötigen Minuten geben konnte." Nach seiner langen Pause sehe man beim Außenverteidiger "jede Woche Verbesserungen. Mittlerweile ist er so weit, dass ich ihn auch mal in der Bundesliga einwechseln würde. Für die Startelf reicht es aber noch nicht, dafür war die Pause zu lang." Jeremy Toljan und Lukas Rupp "machen auch beide Fortschritte. Jeremy besser als gedacht, bei ihm haben wir die Hoffnung, dass er nächste Woche wieder zur Verfügung steht." Beim Langzeitverletzten Rupp erkenne man nur "sehr kleine Fortschritte. Die Entzündung ist weiter im Knie aber er macht Schritte nach vorne."