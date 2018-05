von Patrick Mitschke

Aus 25 Metern besorgte Niklas Süle mit einem Traumtor die Hoffenheimer Führung. Der Verteidiger arbeitet laut Trainer Julian Nagelsmann schon lange an diesen Schüssen. "Niklas trainiert seine Flatterbälle sehr viel. Er sagt selbst er hat eine Quote 1 von 100. In dieser Woche war die Quote besser, weshalb er heute mal bei einem Freistoß dran gewesen wäre," so der 29-Jährige. Leider gab es keinen dieser Freistöße, weshalb Süle sein Glück andersweitig versuchen musste. "Wir hatten keinen in aussichtsreicher Position. Bei solchen Schüssen braucht man auch ein bisschen Glück. Sandro hatte vorher Pech, Kerem auch."

Mit dem Spiel seines Teams bei der so heimstarken Hertha war Nagelsmann "sehr zufrieden. Wir haben ein sehr dominantes Auswärtsspiel gemacht. Vor der Pause hatten wir viele Überzahlsituationen, die wir nicht genutzt haben. Letztlich ist der Sieg verdient und das Ergebnis gerechtfertigt." Und noch etwas gefiel Nagelsmann beim 3:1-Auswärtserfolg sehr. "Wir haben es in Überzahl sehr geduldig und gut zu Ende gespielt. Wir haben keine Konter zugelassen. Das hat mir gut gefallen."