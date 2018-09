von Patrick Mitschke

Mit seiner Aussage er sehe sich derzeit "als besten deutschen Stürmer" hatte sich TSG-Angreifer Sandro Wagner wieder einmal deutschlandweit ins Gespräch gebracht. Julian Nagelsmann wollte die Aussage allerdings nicht zu hoch hängen. "Er hat in den lezten beiden Jahren eine außergewöhnlich gute Quote und seine Bedeutung für unsere Mannschaft sieht man nicht nur an seinen Toren." Grundsätzlich habe Nagelsmann "nichts gegen gesundes Selbstbewusstsein. Er polarisiert und bringt Spannung rein, das ist nicht so schlecht." Wagners Aussage zeuge von "Selbstbewusstsein und seine Quote spricht für sich." Eine Bewertung ließ sich Nagelsmann allerdings nicht entlocken.