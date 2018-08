von Patrick Mitschke

Aufgrund des späten Gegentreffers durch Sabitzer musste sich die TSG 1899 Hoffenheim am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison mit einem 2:2-Unentschieden gegen RB Leipzig zufrieden geben. TSG-Trainer Julian Nagelsmann erkannte nach dem Spiel ein leistungsgerechtes Unentschieden. "Leipzig hat verdient einen Punkt geholt." Die erste Halbzeit seines Teams teilte er in zwei Phasen ein. "Mit den ersten Minuten des Spiels bin ich sehr zufrieden. Leider konnten wir unsere Chancen nicht nutzen und früh in Führung gehen. Da gab es zwei 100-prozentige in den ersten fünf Minuten. Danach war die Kontrolle bis zur Trinkpause gut," sagte der 29-Jährige.

"Im Anschluss ging es mit unserem Spiel dahin bis zur Pause. In dieser Phase haben wir viele Fehler gemacht und die Abstände waren viel zu groß." DaIn der zweiten Halbzeit waren wir einen Tick besser. Insgesamt haben wir zu viele Abschlüsse zugelassen. Dank Oliver Baumann blieb die TSG in dieser Phase ohne Gegentreffer. "In der zweiten Halbzeit waren wir einen Tick besser. Insgesamt haben wir zu viele Abschlüsse zugelassen," stellte Nagelsmann fest. "Für die Zuschauer war es sicher interessant, für uns als Trainer sicher nicht. Manchmal war es Harakiri von uns."