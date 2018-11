von Patrick Mitschke

Es geht momentan Schlag auf Schlag für die TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem erfolgreichen Gastspiel in Leverkusen und dem unglücklichen Aus beim Pokalspiel in Köln, geht es nun am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den nächsten Hochkaräter aus der Bundesliga, wenn die Kraichgauer die Hertha aus Berlin empfangen. Die "Alte Dame" sei von ihrer Spielanlage "ähnlich wie Köln," analysierte Trainer Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz. "Auch da steckt ein sehr guter Plan dahinter. Sie machen das seit zwei Jahren sehr konstant und spielen stark nach vorne."

Auch legte der 29-Jährige den Fokus auf einige Spieler. "Sie haben ein, zwei Spieler, die sich im letzten Jahr herausragend entwickelt haben. Ich denke da an Mitchell Weiser, der momentan eine besondere Entwicklung macht. Und auch Hosogai gehör dazu, der aktuell wohl mit der auffälligste Spieler der Bundesliga ist." Nachdem man bereits am Mittwoch auf einen alten Weggefährten (Anthony Modeste) getroffen war, kommt auch am Sonntag ein ehemaliger Hoffenheimer in den Kraichgau. Vedad Ibisevic überzeugt aktuell im Berliner Trikot, die TSG-Fans werden hoffen, dass der Bosnier es Modeste nicht gleichtut und gegen seinen alten Verein trifft.