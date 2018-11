von Patrick Mitschke

Auf dem Silbertablett bekam das Hoffenheimer Trainerteam rund um Julian Nagelsmann am Mitttwoch den kommenden Gegner aus Gladbach serviert, als die Fohlenelf in der Champions League gegen Manchester City antraten. Dennoch will man den gesehenen Auftritt nicht überbewerten. "Es ist nicht einfach, weil Gladbach in einem für sie ungewohnten System angetreteten ist. Sie haben zwar in dieser Grundordnung schon einmal gespielt, allerdings habe ich sie in ihren anderen Spielen sehr variabel gesehen." So könne man zwar "einige Erkenntnisse herausziehen, wie ihr starkes Spiel mit Ball," allerdings sei die Mannschaft von Trainer Schubert auf den Gegner aus England eingestellt gewesen. "Das wird bei uns wieder anders aussehen."

Generell hat Nagelsmann allerdings Respekt vor dem letztjährigen Dritten der Bundesliga und will sich vom momentanen Tabellenplatz 13 nicht täuschen lassen. "Ähnlich wie ich es gegen Hamburg gesagt habe sind die Gladbacher wahrscheinlich besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Sie sind eine gute Mannschaft mit offensiver Denkweise und starken Offensivspielern, die immer für Gefahr sorgen können. Darauf bereiten wir uns vor." Den eigenen Plan wollte der 29-Jährige wie immer nicht preisgeben. "Ob es der richtige war wird sich am Samstag zeigen."

Bei der Fohlenelf spielen mit Tobias Strobl, Fabian Johnson und Jannik Vestergaard, die dort laut Nagelsmann "alle eine gute Entwicklung nehmen" Am meisten Spielzeit bekommt momentan Tobias Strobl, der vor dem ersten Duell mit seinen ehemaligen Teamkameraden Trainer Nagelsmann im "Kicker" ausdrücklich lobte. "Als er das erste Mal bei uns in der Kabine stand und sich vorgestellt hat, hat das Alter eigentlich keine große Rolle gespielt. Er hat eine sehr, sehr bestimmende, engagierte erste Rede gehalten. Da merkte man gleich, dass er Ahnung hat. Wir haben ihm vertraut, und wie die Ergebnisse zeigen, hat er alles richtig gemacht." Nagelsmann gab das Lob am Donnerstag zurück. "Ich habe erwartet, dass er in Gladbach eine gute Rolle einnimmt, da er sehr variabel ist."