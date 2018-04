1899 Hoffenheims Stürmer zieht weiter

Knowledge Musona verlässt im Januar die TSG 1899 Hoffenheim. Das teilte der Klub heute mit. Musona war 2012 zur TSG gewechselt, war aber mehrfach ausgeliehen und spielte unter Markus Gisdol keine Rolle. Seit Sommer war Musona auf Vereinssuche. Nun ist er in Belgien fündig geworden. Die TSG teilte mit:

"Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird Knowledge Musona vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim zum belgischen Erstligaklub KV Oostende wechseln. Der 24 Jahre alte Nationalspieler Simbabwes hatte im Kraichgau noch einen bis zum 30. Juni 2016 laufenden Vertrag. In der abgelaufenen Saison war Musona an den südafrikanischen Spitzenklub Kaizer Chiefs ausgeliehen. Für das in Johannesburg ansässige Team markierte der Offensivspieler in 19 Partien acht Tore. In der Saison 2011/12 hatte Musona 16 Bundesliga-Einsätze für die TSG."