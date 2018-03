Der Manager über das Fan-Plakat am Wochenende: "Werden das weiterhin in Gesprächen thematisieren"

Er könnte der erhoffte Befreiungsschlag im Abstiegskampf sein. Er könnte die Wende einleiten. Hoffenheims Sieg beim nicht bundesligatauglichen Schlusslicht Greuther Fürth war ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf. Doch nicht Tobias Weis' Leistung, oder die kämpferische Einstellung des Teams beschäftigen drei Tage nach Abpfiff, sondern ein Fan-Plakat gegen Ex-Nationaltorwart Tim Wiese.

"Ey Tim, fahr ma auswärts. Wir zahlen den Alk", hatten die TSG-Fans in schwarz-weißen Lettern in die Luft gehoben. Gestern mahnte die "Bild"-Zeitung: "Wieso schützt Hoffenheim Wiese nicht?" Trainer und Manager hätten den Vorfall heruntergespielt, so das Blatt.

Manager Müller wehrt sich heute im Boulevard: "Natürlich war das Plakat unnötig. Aber es war auch eine absolute Minderheit der Fans, die sich so verhalten hat." Müller wolle nicht alle 800 mitgereisten Fans kritisieren, die Hoffenheim im Abstiegs-Endspiel unterstützt hatten. Auch die Geschäftsführung der TSG und Innenverteidiger Matthias Jaissle hatten die Mannschaft aus dem Fanblock heraus mit unterstützt.

Müller habe über das Plakat auch mit Fan-Klubs gesprochen. Der Manager kündigte an, er wolle die Angelegenheit "auch in weiteren Gesprächen thematisieren."