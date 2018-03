Der Franzose erzielte bei seinem ersten Startelf-Einsatz sein erstes Tor

Für Anthony Modeste war es gegen den VfL Wolfsburg gleich eine dreifache Premiere: Zum ersten Mal stand er in dieser Saison in der Startelf der TSG, zum ersten Mal stand er zusammen mit Sturmkonkurrent Adam Szalai auf dem Platz und zum ersten Mal in dieser Spielzeit erzielte er einen Treffer für 1899 Hoffenheim. Mit der Wade brachte er in der 55. Minute eine Flanke von Andi Beck im Wolfsburger Tor unter.

Der Franzose hatte mit der neuen Spielzeit seinen Stammplatz im Sturm an Neuzugang Adam Szalai verloren. Im internen Duell der Stürmer konnte er nun ausgleichen. Szalai hatte beim ersten Heimspiel gegen Augsburg getroffen. In 31 Spielen für die TSG hat Anthony Modeste jetzt 13 Tore erzielt.