Müdes 0:0 im letzten Test gegen Bournemouth

Bei sonnigem Wetter fand am Samstag der Fan- und Familientag in der Wirsol Rhein-Neckar-Arena statt. Um 16 Uhr absolvierte die Mannschaft von Trainer Gisdol das letzte Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt in einer Woche bei 1860 München. Gegner beim über weite Strecken schwachen 0:0 war der englische Premier-League Aufsteiger AFC Bournemouth. Bereits vor Beginn der Partie überraschte die TSG ihre Fans mit der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Niklas Süle. Der 19-jährige, der seit der U15 im Kraichgau spielt, verlängerte sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2019, was mit großem Beifall von den Fans quittiert wurde. Der Publikumsliebling stand auch kurz darauf in der Startformation für den letzten Härtetest gegen Bournemouth; gemeinsam mit Fabian Schär, Jin-Su Kim und Pavel Kaderabek bildete er die Viererkette, die wohl auch in einer Woche in München auf dem Platz stehen wird. Vor knapp 12.000 Zuschauern, darunter um die 50 englische Schlachtenbummler, war überraschend Neu-Kapitän Pirmin Schwegler nicht auf dem Spielfeld zu finden. Nach eigener Aussage wurde er allerdings „nur geschont“, da er „in der vergangenen Woche zwei bis drei Tage krank gewesen“ war und dementsprechend noch „nicht bei 100 Prozent“ sei.

Die Viererkette um Süle stand auch gleich zu Beginn des Spiels im Fokus. Immer wieder kam es zu ungewohnten Abspielfehlern und vor allem bei weiten Bällen wirkte die neu formierte Abwehr alles andere als sattelfest und ließ einige Chancen zu, die die beiden Bournemouth-Stürmer Callum Wilson und Joshua King jedoch nicht in Tore ummünzen konnten. Immer wieder stand ihnen auch der glänzend aufgelegte Baumann im Weg, der bis auf einen beinahe fatalen Fehlpass in der dritten Minute kaum Fehler machte. Zu allem Überfluss musste in der 14. Minute auch noch Neuzugang Mark Uth verletzungsbedingt vom Feld, er wurde durch Philipp Ochs ersetzt. Er selbst sprach nach dem Spiel von einer „vermutlichen Innenbandzerrung im linken Knie.“ Genaueres ist noch nicht bekannt

In der zweiten Halbzeit kam die TSG besser ins Spiel und konnte durch den eingewechselten Elyounoussi auch die erste ernst zu nehmende Torchance verbuchen. Sein Schuss vom Strafraum strich jedoch knapp am Pfosten vorbei. In der zweiten Halbzeit litt der Spielfluss deutlich unter den vielen Wechseln der beiden Trainer, sodass das Spiel langsam verflachte. Die sich bietenden Möglichkeiten konnte keines der Teams mehr nutzen. Schlussendlich stand somit ein leistungsgerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel.

Für einen Moment hatte sich die Anreise der TSG Fans allerdings noch ausgezahlt. In der 56. Minute kam Kevin Kuranyi zu seinem ersten Einsatz im TSG-Dress, er kam für Jonathan Schmid ins Spiel. In seinen ersten Minuten im neuen Trikot war er stets bemüht und konnte auch den einen oder anderen Schuss aufs Tor verbuchen. Nach dem Spiel sagte der 33-jährige er habe sich „sehr wohl gefühlt bei so vielen Fans ins Stadion zu kommen.“ Auf seinen körperlichen Zustand angesprochen meinte der Stürmer, je „mehr Spielpraxis ich bekomme, und je mehr ich trainiere, desto fitter werde ich.“ Auch brauche er nach den 34 Minuten „kein Sauerstoffzelt“, wie er mit einem Lächeln bemerkte.

Die Verpflichtung Kuranyis wurde natürlich auch vielerlei kritisiert. „Ich werde alles dafür tun zu zeigen, dass es nicht so ist“, so der Stürmer über die Stimmen, die ihn als Fehleinkauf abstempeln. Er werde versuchen „die jungen Spieler mitzuziehen“ und sich „schnell zu integrieren“ damit er „als ältester Spieler die Mannschaft mitführen kann.“ Er habe auch einen „sehr guten Eindruck von der Spielweise“ der TSG, welche ihm „sehr gut tun“ wird. Die Mannschaft werde beim „ersten Pflichtspiel gegen 1860 besser sein“ so Kuranyi und er sei überzeugt, dass es „im Pokal besser klappen wird“ als beim 0:0 gegen Bournemouth.

Trainer Gisdol sprach nach dem Spiel von „guten Erkenntnissen“ die aus dem Spiel gezogen werden könnten. Man habe aber auch „deutlich gesehen, dass wir aktuell noch nicht frisch sind.“ Allerdings wäre es auch „falsch, wenn wir heute frisch wären“ relativierte der Trainer selbst.“ Die „körperliche Überlegenheit“ der Gegner habe man gut erkennen können, jedoch auch „die guten Ansätze meiner Mannschaft, vor Allem was das Auslösen von Pressingsituationen angeht.“ Oft habe „einfach der letzte Schritt gefehlt“ Insgesamt waren die Gäste aus dem Süden Englands „ein guter Gast, der uns viel gezeigt hat“, so Coach Gisdol. Dass es noch einige Baustellen gibt, die bis in einer Woche zu bearbeiten sind, gab der 48-jährige nach dem Spiel selbst zu.

TSG Hoffenheim:

Baumann, Kaderabek (68. Toljan), Schär (76. Bicakcic), Süle (88. Rapp), Kim (88. Gimber) Rudy (56. Strobl), Polanski (68. Amiri), Schmid (56. Kuranyi), Zuber (46. Elyounoussi), Volland (76. Szalai), Uth (14. Ochs, 85. Joelinton),

AFC Bournemouth:

Boruc, Smith (88. Muleba), Mings (68. Costa), Cook, Elphick, Gosling, MacDonald (87. Butcher), Stanislas (84. Quigley), Ritchie, Wilson (79. Green), King (79. Wakefield)