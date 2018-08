Marco Kurz' erstes Statement nach dem 0:1 gegen Stuttgart

Marco Kurz hatte vor der Partie gegen den VfB Stuttgart "mehr Brutalität und Klarheit nach vorne" von seinem Team gefordert. Nach der 0:1-Heimniederlage stellte der TSG-Trainer fest: "Wir haben nicht verdient gehabt, zu gewinnen. Wir sind erneut enorm schlecht ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit nie zu unserem Spiel gefunden. Viel Stückwert, viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten. Vom Gesamtauftritt war das zu wenig, um zu punkten oder etwas mitzunehmen. Für unsere Situation alles andere als optimal. Nach vier Spielen so ein Schlechtes abzuliefern. Die Enttäuschung ist dementsprechend groß. Wenn ich sehe, wie viele Ballverluste wir hatten und wie wir das erste Tor verteidigen, fehlt mir die Klarheit der Aufgaben. Wir haben ein sehr zerfahrenes Spiel geliefert. Vom Gesamten war da kein klares Bild, beispielsweise im Aufbau zu sehen. Das ist dann natürlich nicht möglich, so aufzutreten und zu punkten. Nach so einem schwachen Auftritt müssen wir uns konzentrieren, auf die Beine zu kommen. Es war ein richtig schlechtes Spiel. Wir brauchen nicht nach oben zu schauen. Nächste Woche steckt Brisanz in der Partie. Ich denke, dass eine gewisse Ungewissheit, beziehungsweise Nervenstärke gefragt ist. Trotzdem ist es wichtig, dieser Angst zu begegnen. Sie wird uns immer begleiten, sie zu meistern. Zwei Mannschaften streiten sich um den Relegationsplatz. Das muss Motivation genug sein, der bessere Spieler zu sein als einer vom FC Augsburg. Wir werden nicht mit schlotternden Beinen dort aufschlagen. Wir haben vier gute Spiele gemacht und heute ein richtig blödes, schlechtes. Jetzt heißt es aufstehen und ein wesentlich besseres Spiel zu liefern."

Zum dritten frühen Gegentor im dritten Spiel sagte Kurz: "Wir thematisieren es immer. Das ist kein Rückstand, den die Stuttgarter mit viel Mühe machen müssen. Sie kommen gut zum Flanken und am zweiten Pfosten waren zwei Spieler frei. Das war angewiesen. Das sind Dinge, wo ich merke, dass die Spieler nicht diese Klarheit haben, solche Bälle zu verteidigen. So ins Spiel zu kommen, ist für uns nicht zu entschuldigen. Auch mit den zwei vorhergehenden Spielen, wo uns das Ähnliche passiert ist."