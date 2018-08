von Patrick Mitschke

Unterschiedliche Gefühle hatten die beiden Hoffenheimer Andrej Kramaric und Pavel Kaderabek nach ihren Auftaktpartien bei der Fußball-Europameisterschaft. Kroatien und Kramaric besiegten zum Auftakt die Türkei durch einen Treffer von Luka Modric. Der Hoffenheimer wurde in der 87. Minute eingewechselt und kam damit zu seinen ersten Minuten bei einem großen Turnier. Am 17. Juni treffen die Kroaten im zweiten Gruppenspiel auf Tschechien, die mit Pavel Kaderabek in der Startelf ihr erstes EM-Spiel gegen Mitfavorit Spanien verloren haben. Drei Minuten vor dem Abpfiff erzielte Pique das Tor des Tages, nachdem die Tschechen über 90 Minuten lang tapfer verteidigt hatten. Am Dienstag geht auch für den letzten Hoffenheimer das Turnier los, Adam Szalai trifft mit Ungarn auf Österreich.