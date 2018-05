Nach dem 1-1 in Dortmund ist der direkte Abstieg nicht mehr möglich

Gleich nach dem Punktgewinn bei Borussia Dortmund haben die Fans gerechnet: Was kann jetzt noch passieren? Eigentlich nicht mehr viel. Hoffenheim hat sieben Punkte Vorsprung auf die Mannschaften auf Nürnberg (Rang 14), Bochum (Rang 15) und Freiburg (Rang 16) und acht Punkte Vorsprung auf den Tabellen-Vorletzten Hannover. Selbst wenn die Mannschaft von Ralf Rangnick kein Spiel mehr gewinnen würden und die anderen Teams die maximale Punktzahl holen, kann Hoffenheim im schlimmsten Fall nur noch 16. werden. Denn am 34. Spieltag spielen die Abstiegskandidaten Bochum und Hannover gegeneinander, so das einer von beiden nicht mehr an 1899 vorbeiziehen wird.