von Patrick Mitschke

Zwei Spiele musste die TSG 1899 Hoffenheim auf Sandro Wagner verzichten. "Rein von den Ergebnissen her haben wir ihn gegen Mainz nicht vermisst, gegen Wolfsburg aber schon." Vor allem bei der 1:2-Niederlage in der Autostadt wäre ein Spieler vom Typ Wagner wohl viel wert gewesen. "Wir wären wohl nicht so schläfrig geworden, weil er die Jungs wohl aufgeweckt hätte. Die letzten beiden Wochen hat er gut trainiert, von daher freuen wir uns, dass er wieder mit dabei ist." Tipps erhofft sich Nagelsmann von Wagner keine. "Frings ist schon der zweite Trainer nach Dirk Schuster, von daher wird er nicht mehr viel wissen." Allerdings sei das nicht wichtig. "Ich habe viel Vertrauen in unseren Videoanalysten und meine Co-Trainer. Wir werden es auch ohne Sandros Tipps schaffen."

Dass man in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal ein spätes Gegentor gegen die Hessen hinnehmen musste, sei in der Kabine kein Thema. "Ich thematisiere das nicht, auch nicht, dass wir schon öfter ein spätes Tor geschossen haben."