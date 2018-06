Ab heute gibt es Karten für das letzte Test-Spiel von 1899 Hoffenheim gegen den AFC Sunderland im August

"Es soll ein großes Fest zur Eröffnung der neuen Saison werden: Am 8. August kommt das englische Premier-League-Team AFC Sunderland in die Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. Für Hoffenheim ist das der Härtetest vor dem Saisonstart, eine Woche später muss die Mannschaft im DFB-Pokal bei Hansa Rostock antreten. Ab heute gibt es Karten für das Spiel gegen Sunderland. Das Stehplatz-Ticket kostet 6 Euro, der Sitzplatz 14 oder 19 Euro. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufstellen, im Fanshop an der Arena oder im Webshop auf achtzehn99.de.