1899 Hoffenheims Trainer Markus Gisdol ist seit 2. April 2013 im Amt

An den 1. April 2013 kann sich Trainer Markus Gisdol von Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim noch ganz genau erinnern. „Ich saß im Flieger aus Thailand und es war kein Aprilscherz.“ Am 2. April wurde er als neuer Trainer des damals höchst abstiegsbedrohten Bundesligisten vorgestellt. „Dass es schon zwei Jahre her ist, ist verrückt.“

Was folgte war die Blitz-Rettung in nur sieben Spielen und die gewonnene Relegation gegen Kaiserslautern. „Tatsächlich lagen vor dem Spiel in Dortmund die Trainingspläne für die Zweite Liga schon im Drucker. Wir haben sie noch nicht ausgehändigt, denn wir waren aber auch noch optimistisch und haben Scouts nach Kaiserslautern geschickt.“ Das Gefühl, es doch noch geschafft zu haben, „war für uns wie ein Aufstieg“. Im darauffolgenden Jahr wurde Gisdol mit der TSG Neunter. „Nach dem Umbruch wurden wir auch als sicherer Abstiegskandidat genannt.“

Inzwischen zählen viele Experten die TSG eher zu den Europacup-Anwärtern. Doch Gisdol widerspricht: „Mit diesen vorderen Sechs sind wir nicht auf Augenhöhe, definitiv nicht.“ Mannschaften wie Dortmund, Bayern oder Wolfsburg hätten ein „Abo auf die ersten sechs Plätze“, für Hoffenheim dagegen, aktuell Siebter, sei die Leistung überraschend. „Eigentlich gibt es nach dem Hurra oft ein ordentliches Jahr und dann brechen die Teams weg. Das zweite Jahr ist oft schwieriger. Die Befürchtungen, jetzt kommt die eigentliche Aufgabe, war bei uns im Trainerteam präsent. Es ist das für uns erfreuliche, dass sich die Mannschaft in dieser erwarteten Rückschlag-Saison, so gefangen und wieder stabilisiert hat und wir jetzt in der Position sind, wo wir sind. Es ging alles im Zeitraffer-Tempo. Der Weg ist schon sehr spektakulär und mit vielen Höhepunkten versehen.“

Ein Punkt trennt die TSG vor der Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach vom Euro-League-Rang sechs. „ Es ist immer ein zusätzlicher Anreiz, da brauchen wir uns nichts vorzumachen“, weiß Gisdol. „Für uns alle. Für die Trainer, die Spieler, den ganzen Verein. Aber es ist auch etwas Gefährliches. Man darf nicht vergessen, dass es genug Mannschaften gibt, die da rein gerutscht sind und dann unglaubliche Schwierigkeiten hatten. Wenn wir mal da mitspielen dürfen, müssen wir es schaffen, eine solide Saison zu packen.“

Doch die nächsten Wochen werden nicht einfach. Nach Gladbach wartet Borussia Dortmund im Pokal, in der Liga hat die TSG dann noch Bayern, Leverkusen und ein weiteres Mal den BVB vor der Brust. „Unsere Zielsetzungen gehen nicht so weit. Wir sagen nicht: Bis da und da muss man so viele Punkte geholt haben. Große Vorfreude spürt man bei uns, auch bei der Mannschaft. Wir wollen die Spiele gegen große Mannschaften mit viel Feuer angehen. Wir werden alles rein schmeißen, was wir haben. Es ist eine tolle Situation, Anfang April da zu sein. Wir wollen das Beste jetzt daraus machen!“

Es ist ein großer Gegner, große Mannschaft, große Hürde für uns. Man hat nicht zuletzt in München gesehen, zu welcher Leistung Gladbach in der Lage ist. Gladbach ist, was die Umschaltbewegung im Präzisionsspiel mit hohem Tempo angeht, aktuell die beste Mannschaft der Liga. Und sie sind auch defensiv sehr gut. Die zweitbeste Abwehr. Da ist in den letzten Jahren richtig was gewachsen.

Nach Möglichkeit soll es so auch in Hoffenheim gelingen. Mit Gisdol? Zurzeit befindet sich der Trainer in Vertragsgesprächen über seinen aktuellen Kontrakt 2016 hinaus: „Ich kann nur sagen, grundsätzlich gibt es keinen neuen Stand. Am 1. April war ich noch im Flieger und es war kein Aprilscherz. Es macht mir unglaublich viel Spaß, die Entwicklung mit dem Verein so voran zu treiben. Ich bin ein Trainer, der gerne von Entwicklung spricht und darauf schaut. Dass ich hier gerne bin, habe ich mehrfach betont. Meine Familie fühlt sich hier wohl. Es gibt keinen Zeitdruck in der Form. Wir lassen es auf uns zukommen. Schauen wir mal.“

Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die Kaderplanungen der TSG. Können Leistungsträger wie Firmino, Volland oder Rudy gehalten werden? Gisdol weiß, dass diese Fragen das gesamte Team beschäftigen: „Es ist so eine Sache, die nicht nur mich betrifft, sondern den gesamten Kader. Unsere Spieler sind auch ehrgeizig und wollen wissen, wie der Kader aussieht. Auch wenn wir mit neuen Spielern sprechen wollen die wissen, wie der Kader aussieht. Wenn man Spieler verliert darf man nicht den Fehler machen zu glauben, man könne etwas eins zu eins ersetzen, auch wenn man das gleiche Geld ausgibt. Wir müssen dann mit realistischen Zielen umgehen, mit realistischen Vorstellungen an die Sache herangehen und uns damit auseinander setzen, dass man dann vielleicht ein, zwei Schritte zurück gehen muss, um voran zu gehen.“

Mit der Aufgabe in Hoffenheim identifiziere er sich aber zu einhundert Prozent, so Gisdol: „Man muss sich an der Stelle, an der man ist und bei welchem Verein man ist, zu hundert Prozent identifizieren. Das erwarte ich als Trainer auch von meinen Spielern und das mache ich als Trainer auch. Wenn man Trainer ist bei Hoffenheim, muss man die Situation so annehmen und das akzeptieren. Sonst wirst du nicht zufrieden sein. Das ist die Rolle, die man beim jeweiligen Arbeitgeber zu hundert Prozent umsetzen muss. Das machen wir.“

Über mögliche Alternativen, wie zum Beispiel ein kolpotiertes Angebot von RB Leipzig, „mache ich mir jetzt keine Gedanken“.

Anmerkung der Red.: Aufgrund einer technischen Verwechslung stand hier vorübergehend eine alte Meldung. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen!