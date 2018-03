Heute OP - der Flügelspieler fällt bis auf weiteres aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss vorerst auf Fabian Johnson verzichten. Der Flügelspieler erlitt in der Partie gegen den 1. FC Nürnberg einen Mittelhandbruch. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Johnson wird am Sonntag noch in Heidelberg operiert. Gegen Nürnberg war er als Linker Verteidiger in der Startelf und wurde später von Jeremy Toljan verletzt. Johnson falle "bis auf weiteres" aus, so die TSG.