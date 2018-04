Hoffenheim spielt in Kaiserslautern 2:2

Eigentlich wollte Trainer Ralf Rangnick in Kaiserslautern die Tabellenführung und die weiße Weste verteidigen. Beides misslang, trotzdem dürfte der 1899-Trainer zufrieden sein. In einem packenden Spiel trennten sich Kaiserslautern und Hoffenheim 2:2. Hoffenheim musste kurz vor dem Spiel auf seinen Stammtorwart Tom Starke verzichten. Starke fiel kurzfristig mit Wadenproblemen aus und wurde von Daniel Haas vertreten. Der angeschlagene Marvin Compper konnte trotz Rückenproblemen spielen.

Die Hoffenheimer gingen zunächst durch Luiz Gustavo, der sein erstes Tor für die TSG überhaupt erzielte, in der 39. Minute in Führung. Zu diesem Zeitpunkt der Partie stand es nach Chancen bereits 5:3 für Kaiserslautern. Die brenzlichste Situation rettete Andreas Beck in der 17. Minute, als er im eigenen Strafraum kurz vor dem Einschussbereiten Lakic eine Flanke entschärfte.

Doch Kaiserslautern kam zurück. Der beste Mann des Spiels, Erwin Hoffer vom 1.FCK, erzielte zwei Tore und schoss die Pfälzer in Führung. Kurz nach der Pause rutschte Andreas Beck nach einer Tiffert-Flanke weg, so kam Hoffer unbedrängt zum Kopfball: 1:1 (46.). In der 75. Minute pennte die Hoffenheimer Verteidigung und ließ Hoffer nach einer Ecke frei im Strafraum stehen und der österreichische Stürmer erzielte das 2:1.

Hoffenheim gab sich nicht auf. Die Kraichgauer spielten weiter nach vorne und Gylfi Sigurdsson erzielte in der 77. Minute mit seinem ersten Ballkontakt den 2:2-Endstand per Freistoß. Der isländische Nationalspieler wurde unmittelbar vorher von seinem Trainer Ralf Rangnick eingewechselt. Kaiserslautern war nicht darauf eingestellt, sondern rechnete mit Sejad Salihovic als Freistoßschützen.

Das Ergebnis geht für beide Mannschaften in Ordnung. Das spannende badisch-pfälzische Derby hatte keinen Verlierer verdient. Hoffenheim kassierte die ersten beiden Tore aus dem Spiel heraus in dieser Saison.