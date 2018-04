1899 Hoffenheim nach der Niederlage gegen Wolfsburg deutlich unter Zugzwang

Foto: APF

Es war ruhig geworden um die TSG Hoffenheim in den letzten zwei Wochen. Mit den erfolgreichen Auftritten gegen Borussia Dortmund und den FC Augsburg hatte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nach dem katastrophalen Start in die Saison etwas Luft verschafft. Auch in der Tabelle hatte man mit sechs Punkten zumindest wieder den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld hergestellt. Doch nach der Niederlage in Wolfsburg und den Siegen der Konkurrenten aus Hannover und Stuttgart ist die Lage im Kraichgau schlimmer denn je. Nach neun Spieltagen steht das Team auf einem direkten Abstiegsplatz nur der einzige besiegte Gegner aus Augsburg steht noch um einen Punkt schlechter da.

Nun ist eine Niederlage beim VFL Wolfsburg, immerhin Vizemeister und Champions-League Teilnehmer durchaus einkalkuliert, sie kommt jedoch zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Nach den Erfolgserlebnissen vor der Länderspielpause und zwei Wochen intensiven Trainings hätte man mit einem Punktgewinn in Niedersachsen weiter klettern können und den Fans beweisen können, dass die TSG mehr drauf hat als Abstiegskampf. Nicht nur die Niederlage an sich, sondern vor allem die Art und Weise könnte dem Team von Markus Gisdol wehtun. Nachdem man früh mit zwei Toren zurücklag, gelang es der Mannschaft noch einmal ins Spiel zurückzufinden und sogar den Ausgleich zu markieren. Doch dieser Kraftakt wurde nicht belohnt, der abschließende Doppelpack von Nationalspieler Max Kruse besiegelte alle Hoffnungen auf einen Punkt.

In der nächsten Woche wird es nicht leichter. Die TSG hat den Druck des direkten Abstiegsplatzes im Nacken und muss im Flutlichtspiel am Freitag gegen den Hamburger SV einigen verspielten Kredit bei den Fans wieder zurückgewinnen. Doch eine einfache Sache wird das gegen den Tabellen-12, nicht, elf Punkte hat das Team von Trainer Bruno Labbadia bereits sammeln können und steht damit deutlich besser da, als noch in der vergangenen Saison. Auch Gisdol wird langsam aber sicher zum Siegen verdammt sein. Noch gibt es kaum Informationen um interne Kritik am Trainer, fängt sich die TSG jedoch nicht endlich und liefert echte Erfolgserlebnisse wird früher oder später auch der Trainer in der Kritik stehen. Am besten wirkt man solchen Vorgängen mit Siegen entgegen und der beste Schritt wäre ein solcher gegen den HSV, dann wird auch die Zeit zwischen den Spielen wieder deutlich ruhiger werden.