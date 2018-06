Die Mitgliederversammlung der TSG Hoffenheim

Am Montagabend fand in der Sinsheimer Carl-Orff-Schule die alljährliche Mitgliederversammlung der TSG Hoffenheim statt. Wenig überraschend war dabei die Wiederwahl Peter Hofmanns. Der 56-Jährige, seit 1996 Vorsitzender des Vereins, wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt. Bemerkenswerter war da schon die Rede Dietmar Hopps, der TSG-Trainer Huub Stevens demonstrativ den Rücken stärkte. "Alle, die kennengelernt haben, sind beeindruckt von seiner Offenheit, Persönlichkeit und Erfahrung. Er ist ein aufgeschlossener Trainer - also werden wir es schaffen, die Liga zu halten," so der 75-Jährige. "Wir glauben an die Mannschaft und an den Trainer, auch wenn die Situation momentan kritisch aussieht. Unser Vertrauen ist grenzenlos."

Mit einem solchen Fehlstart wie die Hoffenheimer ihn hinlegten hatte Hopp so ganz und gar nicht gerechnet. "Wir sind genauso ratlos wie Dortmund letztes Jahr." Die aus dem katastrophalen Start resultierte Trennung von Markus Gisdol war so nie geplant gewesen. "Die Trennung war nicht leicht. Ich habe immer gedacht, dass Markus Gisdol der Thomas Schaaf der TSG werden könnte," kommentierte Hopp das Geschehen der vergangenen Monate. Nach 90 Minuten endete die Veranstaltung, die ansonsten ohne nennenswerte Vorkommnisse ablief.