RB Leipzig soll an den beiden Hoffenheimern interessiert sein

Er freue sich über jedes Angebot, das kommt. Das hatte Jens Grahl am Saisonende gesagt, kurz nachdem die TSG 1899 Hoffenheim die Verpflichtung von Oliver Baumann bekanntgab. 5 Keeper (Baumann, Casteels, Grahl, Stolz, Schwäbe) - das ist auch für Trainer Markus Gisdol einer zuviel. Er plant nur mit vier Keepern.

So ist es nicht verwunderlich, dass immer wieder Gerüchte um Wechsel von Grahl oder Casteels auftauchen. Doch dieses Mal könnte es in Sachen Grahl handfester zur Sache gehen. RB Leipzig - unter der Leitung von Ex-TSG-Trainer Ralf Rangnick als Sportdirektor - habe laut verschiedener Medienberichte verstärktes Interesse. Der Grund: Leipzigs Stammkeeper Coltorti hatte sich schwer verletzt, fällt mehrere Monate aus. Die Zeit drängt, denn schon am Wochenende geht die Zweitligasaison los.

In Hoffenheim plant man laut "kicker" dagegen mit Grahl als Nummer 2 und würde offenbar eher Casteels abgeben.

Doch damit nicht genug: Wie die "Bild"-Zeitung am vergangenen Abend nachschob, habe Leipzig nicht nur Grahl, sondern auch noch Innenverteidiger Jannik Vestergaard im Visier.