Erstes Training des Stürmers ein voller Erfolg

Es war ein überragender Empfang den die Fans Kevin Kuranyi gestern bei seinem ersten Training in Zuzenhausen bereiteten. Knapp 300 Fans, für Hoffenheimer Verhältnisse eine überragende Zahl, waren gekommen, um die ersten Schritte des neuen Stürmers auf dem Platz mitzuerleben. Der Spieler selbst bedankte sich artig für den warmen Empfang und war sich auch nicht zu Schade, neben den Autogrammen auch für das Eine oder Andere Selfie zu posieren. "Ich habe immer gesagt, dass ich zurückkommen möchte", so sagte Kuranyi selbst nach der Trainingseinheit. Dass sein höchstes Gut momentan Erfahrung ist, weiß der Spieler selbst am besten, wie die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet. "Ich fühle mich wie ein großer Bruder, der die Toptalente hier heranführen soll", so Kuranyi auch im Wissen, dass seine kleinen Brüder mit einem Altersschnitt vpn 23,9 Jahren den jüngsten Bundesligakader bilden.

Das im ersten Training mit den neuen Kollegen noch nicht jede Aktion klappte war für Kuranyi kein Beinbruch. "Das ist normal, das war mein erstes Training mit der Mannschaft", so der 33-jährige im "Kicker", "die Jungs waren im Trainingslager und haben sehr viel mit dem Ball gemacht. Ich habe sehr viel ohne Ball gemacht, jetzt werde ich viel mit dem Ball arbeiten, um an die Mannschaft heranzukommen." Das ihm das Gelingen wird ist sich auch Manager Alexander Rosen sicher. "Die ganze Konstellation bietet ungleich mehr Chancen als Risiken", sagte er zur "RNZ", ""wir hatten den Abgang von erfahrenen Spielern zu verkraften, Kevin kann ein Eckpfeiler in der Mannschaft werden." Natürlich sei "der Umbruch in der Tat größer als gedacht" ausgefallen, konstatierte Rosen. Am Ende sei man aber, auch aufgrund der Personalie Kuranyi, zufrieden mit den vielen Transfers. "Kevin ist die Antwort auf die veränderte Mannschaftsstruktur, dessen fußballerische Vita für sich selbst spricht. Noch dazu ist er ein unheimlich positiver Typ und herzlicher Mensch."

Die Stimmung im Kraichgau eine Woche vor dem Saisonstart wirkt also positiv, man freut sich auf die neue Saison mit einer jungen, motivierten Mannschaft. Auch die Fans scheinen das spannende Projekt anzunehmen, was die hohe Zuschauerzahl beim Training und beim heutigen Saisonstart gegen Bournemouth zeigt. Man darf hoffen, dass die Mannschaft diese Aufbruchstimmung nutzen kann und trotz des schwierigen Startprogramms einen ordentlichen Saisonstart hinlegt.