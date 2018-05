Hoffenheim konnte trotz starker Leistung in Nürnberg nicht gewinnen. Die Kraichgauer waren klar besser verwerteten aber ihre Chancen nicht

Hoffenheim holt mit einem 0:0 gegen Nürnberg einen Punkt, hätte das Spiel beim "Club" aber gewinnen können. Die Kraichgauer waren klar die bessere Mannschaft, ließen fast keine Torchancen zu. Lediglich die Chancenverwertung war auch im 9 Spiel in der Rückrunde wieder die Schwachstelle der Hoffenheimer.

Hoffenheim begann stärker. In der Defensive standen die Kraichgauer in der ersten Hälte stabil und ließen keine Torchancen der Nürnberger zu. Nach vorne spielten vor allem Salihovic und Eduardo unkompliziert und präzise. Die größte Chance des Spiels hatte in der 12. Minute Vedad Ibisevic, als er nach klasse Vorarbeit von Sejad Salihovic den Ball nicht im Nünrberger Tor unterbrachte. Torwart Schäfer war zwar bereits geschlagen, der Nürnberger Verteidiger Pinola warf sich aber in Ibisevics Schuss. Den Nachschuss aus vier Metern aufs leere Tor, schoss Carlos Eduardo nur an die Latte.

Weitere klare Chancen gab es in der ersten Hälfte auf beiden Seiten nicht. Schüsse von Ibisevic (37.) und Carlos Eduardo (43.) brachten Nürnberg nicht mehr in Verlegenheit.

Auch in der zweiten Hälfte begannen die Kraichgauer mit mehr Druck. Nach einer weiteren guten Flanke von Sejad Salihovic köpfte der 1,71m kleine Carlos Eduardo freistehend den Ball am Tor vorbei. In der 58. Minute hatte Vedad Ibisevic nach einem Fehler des Nürnbergers Wolf freie Bahn, scheiterte aber am starken Nürnberger Torhüter Schäfer. Nürnberg hatte nur eine echte Chance im Spiel, als in der 69. Minute Choupo-Mouting Andreas Ibertsberger aussteigen ließ. Aber Torwart Timo Hildebrand, der sonst nicht gefordert war, reagierte gut und wehrte den Schuss ab.

Danach war Hoffenheim wieder am Drücker. Carlos Eduardo hatte in der Schlussphase noch zwei gute Chancen (84. und 85.), der kleine Brasilianer hatte nach einer starken Leistung in der Endphase aber keine Kraft mehr.

Für die Hoffenheimer war es erst der achte Punkt in der Rückrunde. 1899 hielt die Verfolger am Tabellenende aber auf Abstand. Andreas Beck feierte zudem in der 70. Minute sein Comeback nach seinem Innenbandriss vor fünf Wochen. Der Blondschopf konnte sich in einer insgesamt mäßigen Bundesligapartie aber nicht nennenswert in Szene setzen.