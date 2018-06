Deutsche U-Nationalmannschaften siegreich

Am Donnerstag fanden die ersten Partien der Länderspielwoche mit Hoffenheimer Beteiligung statt. Den Anfang machte Jin-Su Kim mit der vom deutschen Trainer Uli Stielike betreuten südkoreanischen Nationalmannschaft. Beim lockeren 8:0 gegen Laos kam der Außenverteidiger in der 69. in die Partie. Auch die deutschen Nachwuchsteams präsentierten sich erfolgreich: Mit Niklas Süle, Jeremy Toljan und dem nach Osnabrück ausgeliehenen Marvin Schwäbe war die U21-Nationalmannschaft im ersten Spiel nach der EM erfolgreich, Dänemark konnte knapp mit 2:1 bezwungen werden. Schwäbe musste dabei nach 45 Minuten den Platz verlassen, während Toljan 82 Minuten ran durfte und Niklas Süle sogar über die komplette Distanz auf dem Feld stand. Der nach Düsseldorf verliehene Kevin Akpoguma blieb die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Ebenfalls ihren ersten Sieg im neuen Länderspieljahr feierte die deutsche U20 mit einem 2:0 über die italienische Auswahl. Von der TSG waren Erdal Öztürk, der nach der Halbzeit für den Ex-Hoffenheimer Grischa Prömel ins Spiel kam, und Nadiem Amiri, der in der 65. Minute für den erst kürzlich nach Freiburg verliehenen Joshua Mees den Platz betrat, dabei. Pavel Kaderabek gewann mit der tschechischen Auswahl ebenfalls, Kasachstan wurde mit 2:1 geschlagen. Der Neuzugang aus Prag durfte dabei durchspielen. Damit ist Ermin Bicakcic der einzige Hoffenheimer, der das erste Spiel der Länderspielpause mit seiner Nation nicht erfolgreich gestalten konnte. Er verlor mit Bosnien gegen starke Belgier mit 3:1. Für die Niederlage konnte der Innenverteidiger allerdings nicht viel, er wurde nicht eingesetzt.

Am Freitag sind die nächsten Kraichgauer auf den europäischen Plätzen im Einsatz: Kevin Volland und Sebastian Rudy treffen mit der Löw-Elf auf Polen, Adam Szalai wird beim Spiel gegen Rumänien versuchen, für sich Werbung zu machen. Benedikt Gimber, Philipp Ochs sowie Johannes Bühler wollen es den anderen Nachwuchsteams gleichtun und beim Spiel gegen die U19 der Engländer den ersten Sieg im neuen Länderspieljahr einfahren.