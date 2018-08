Der Nachwuchs wird durch Benjamin Trümner verstärkt

Ein großes Nachwuchs-Talent, Davie Selke, hat 1899 Hoffenheim an Werder Bremen verloren (siehe "TSG-Talent Selke geht nach Bremen!"). Ein anderes dafür gewonnen. Der U18-Nationalspieler Benjamin Trümner vestärkt den Nachwuchs der TSG ab kommenden Sommer. Trümner ist ein beidfüßiger Mittelfeldspieler, der meistens auf der linken Seite spielt. Mit 17 Jahren schaffte es der 1995 geborene sogar in die erste Mannschaft von Hessen Kassel in den Regionalliga-Kader.

Trümner, der unter Horst Hrubesch bei den deutschen Junioren debütierte, gilt deutschlandweit als eines der größten Talente in seinem Jahrgang. Sein Vertrag in Kassel läuft zum Saisonende aus. "Wir sind sehr froh, dass sich Benjamin trotz zahlreicher Angebote für uns und unsere Ausbildungsphilosophie entschieden hat", sagt der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums Alexander Rosen auf der Vereinshomepage.