1:2 musste sich die TSG beim Hamburger SV geschlagen geben

Ohne Stammtorwart Tom Starke, der erneut verletzt passen musste, dafür mit dem Innenverteidigerduo Compper/Vorsah, verlor die TSG knapp beim Hamburger SV. 2:1 stand es nach 90 Minuten. Hoffenheim ging früh in Führung. In der 6. Minute verwandelte Sejad Salihovic einen Foulelfmeter zum 1:0. Peniel Mlapa war zuvor im Strafraum von Pitroipa umgerissen worden. Danach hatte Sebastian Rudy mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern die Chance auf das 2:0 (20.), doch HSV-Torwart Drobny parierte vorbildlich. In der Folge verlagerte sich Hoffenheim aufs Kontern, stand zunächst gut und attackierte aggressiv. Doch die Taktik ging schief. Der HSV wurde stärker, erzielte noch vor der Halbzeitpause den Ausgleich. Nach einer Demel-Flanke legte Mladen Petric den Ball in die Mitte des 1899-Strafraums und Nationalspieler Westermann schob an TSG-Ersatzmann Daniel Haas ein.

In der zweiten Hälfte kam die TSG nur zu einer echten Chance. Nach einer Flanke von Salihovic traf Ba nur die Latte (56.). Das Powerplay der Hamburger nahm zu. In der 83. sorgte Mladen Petric für die Entscheidung. Bei einer Flanke von Zé Roberte pennte die Hoffenheimer Deckung und Petric konnte unbedrängt einköpfen. Die verzweifelte Schlussoffensive der Hoffenheimer brachte nichts mehr ein.