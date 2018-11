Heute hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Bundesligaspielplan veröffentlicht. Hoffenheim hat zuerst ein Heimspiel

Am Montag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Bundesligaspielplan für die kommende Saison vorgestellt. "Er wird für Diskussionen sorgen", kündigte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert den Spielplan an, der "kein Wunschkonzert" sei. Neben den Fifa- und Uefa- Rahmenplänen mussten beispielsweise auch Konzerte in den Fußballstadion und andere Veranstaltungen berücksichtigt werden.

Den Auftakt macht Meister Bayern München, der am 20. August um 20.30 Uhr den VfL Wolfsburg empfängt. Das Spiel wird live in der ARD übertragen.

Hoffenheim startet mit einem Heimspiel. 1899 empfängt gleich zu Beginn einen echten Kracher: Werder Bremen. Die Bremer standen im vergangenen Jahr im DFB-Pokal-Finale und waren mit 71 geschossenen Toren hinter Meister Bayern das zweitgefährlichste Team der Bundesliga. Gegen Bremen konnten die Hoffenheimer in ihrer noch jungen Bundesligageschichte noch kein Spiel gewinnen, ein Unentschieden und vier Niederlagen (3 in der Liga, eine im Pokal) stehen zu Buche. Das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr statt.

Anschließend muss Hoffenheim nach St.Pauli reisen, am dritten Spieltag zu Hause gegen Schalke und am vierten auswärts beim 1. FC Kaiserslautern spielen, ehe es am fünften Spieltag dann schon zum Highlight gegen Bayern München kommt.

Erstmals präsentierte die DFL auch schon den letzten Spieltag. Hoffenheim wird sein letztes Bundesligaspiel der Saison 2010/2011 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg absolvieren.