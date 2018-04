Unterschiedliche Auffassung über Verantwortlichkeit in der Geschäftsführung

Foto: APF

Die TSG Hoffenheim hat am Sonntag ihren Geschäftsführer Peter Rettig entlassen. Der 52-Jährige stand seit dem 1. Oktober 2013 an der Spitze der Gesellschaft. Als Gründe für die Entlassung gaben die Kraichgauer unterschiedliche Auffassungen über eine geplante Neuordnung der Verantwortlichkeiten innerhalb der Geschäftsführung an. Rettig sollte dabei die Zuständigkeit für die Bereiche Kommunikation und Sport an Dr. Peter Görlich abgeben, selbst allerdings noch für Marketing, Merchandising und Sponsoring verantwortlich sein. Auf einen Vorsitzenden sollte in dieser Konstellation verzichtet werden.

Rettig erklärte sich mit dem vorgelegten Konzept allerdings nicht einverstanden, wodurch sich die TSG gezwungen sah, den 52-Jährigen von seinen Aufgaben zu entbinden. "Wie wichtig uns eine strukturierte, wissenschaftliche und nachhaltige Trainingsarbeit ist, wollen wir durch eine feste Verankerung innerhalb der Geschäftsführung dokumentieren und dabei das Thema Sport um die Komponente Innovation erweitern," wird TSG-Gesellschafter Dietmar Hopp auf der Vereinswebsite "achtzehn99" zitiert. Um einen Fortschritt zu erzielen, sei "eine Nachwuchsarbeit auf höchstem Niveau nötig," außerdem sollten der Einsatz und die Entwicklung neuer Trainingsmethoden vorangetrieben werden. Er hätte sich gewünscht, dass "diesen Weg alle mitgehen." Da Rettig für diesen Weg scheinbar nicht bereit war, übernimmt nun Dr. Görlich das neue Feld "Sport & Innovation".