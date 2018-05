Vincenzo Grifo wird in die 2. Liga ausgeliehen

Nachwuchskraft Vincenzo Grifo wird mit sofortiger Wirkung an den abstiegsbedrohten Zweitligist Dynamo Dresden ausgeliehen. Das bestätigte die TSG 1899 Hoffenheim heute. Der Verein teilte mit: "Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Dynamo Dresden haben sich auf ein Leihgeschäft von Vincenzo Grifo verständigt. Der 20-jährige Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung bis zum 30. Juni 2014 zum Zweitligisten.

Dazu Alexander Rosen, Direktor Profifußball: „Eine Ausleihe bis zum Sommer macht für alle Beteiligten Sinn. Wir versprechen uns davon, dass Vincenzo in Dresden Spielpraxis sammeln und so den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann.“

Der U20-Nationalspieler Italiens kam im Sommer 2012 zur TSG und wurde seitdem in zwölf Bundesliga-Partien eingesetzt."