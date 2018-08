1899 Hoffenheim reist heute nach Südafrika

1899 Hoffenheim startet heute in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde. Ein Teil des Trosses ist gestern bereits in Richtung Südafrika aufgebrochen, die Spieler fliegen heute ins "The Fairway Hotel Spa & Golf Resort" in Randburg, Johannisburg. Dort waren während der WM 2010 auch die Brasilianer untergebracht. Geplant sind zwei Testspiele gegen die BidVEst Wits am 11. Januar und gegen die Kaizer Chiefs am 16. Januar. Ein Highlight: Das Testspiel gegen die Kaizer Chiefs findet in der Johannesburger Soccer City statt - dort, wo auch das WM-Finale stattfand.

Markus Gisdol begründete die Wahl des Trainingslagers: "Weil es zum einen für uns perfekt ist, was die Trainingsbedingungen und das Klima angeht. Ein großer Unterschied zu Spanien ist, dass wir keine Stunde Zeitunterschied haben. Wir haben unter dem Strich die gleichen Kosten wie in Spanien oder in Europa, denn das Trainingslager wird bezuschusst. Es ist für uns nur der etwas längere Flug. Wir sind super froh, dass es für uns geklappt hat."

Bezuschusst wird die Auslandsreise von der Deutschen Fußball Liga (DFL). Schon letztes Jahr nach der Saison war die TSG nach Indien gereist, um Werbung für die Bundesliga zu machen. Der Unterschied: Dieses Trainingslager in Südafrika soll keine Werbe-, sondern konzentrierte Vorbereitungsfahrt werden. Gisdol: "Die letzte Reise ist mit der jetzt nicht zu vergleichen. Das war eine Promotion-Reise. Jetzt ist es nur ein hartes Trainingslager mit absolutem Fokus auf unser Training. Der eigentliche Charakter ist ein anderer. Lediglich durch unsere beiden Spiele machen wir etwas Werbung für die Bundesliga."