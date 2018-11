Die Hoffenheim-Pflegeserie der Firma Mann und Schröder feiert einjähriges Bestehen

1899 Hoffenheim hat sich nach drei Jahren zu einer festen Marke in der Bundesliga entwickelt. Allerhand Kurioses und Einfallsreiches ging mit dieser Entwicklung einher und die Unternehmen der Region nutzen den Hoffenheimer Aufschwung auch für sich. So gibt es zum Beispiel ein Hoffenheimer Fußballbier, dass nur wenige hundert Meter entfernt vom Trainingszentrum gebraut wird.

Die Firma Mann und Schröder aus Siegelsbach hat sich ebenfalls etwas einfallen lassen. Seit einem Jahr ist Mann und Schröder Sponsor von Hoffenheim, eine "Partnerschaft auf Augenhöhe", wie Geschäftsführer Frederic Handt versichert. Im Oktober feiert eine exklusive Hoffenheim-Pflegeserie mit Duschgel, Deo-Stick und Co. Geburtstag. "Dulgon-Men hat sich sehr gut etabliert am Markt. Wir spüren den Rückenwind aus unserer Partnerschaft mit Hoffenheim", freut sich Handt über das gute, erste Jahr. "Wir haben exzellente Qualität bei einem Produkt, das sich jeder leisten kann. Wir sind eine Familienmarke."

Insgesamt zwölf Produkte umfasst die Hoffenheim-Pflegeserie im Moment und Geschäftsführer Handt versichert: "Die meisten Spieler sind euphorische Benutzer unserer Produkte. Es ist schön zu sehen, dass da eine beiderseitige Begeisterung ist."

Auch für die Zukunft hat Mann und Schröder mit seiner Marke "dulgon for men" viel vor: "Wir haben ein vernünftiges Sortiment. Aber es wird weitere Artikel geben. Wir sind auch mit Fanklubs in Kontakt und es ist schön zu sehen, wie die Fanklubs sich einbringen und Produktideen an uns herantragen."

Rund 370 Beschäftigte hat Mann und Schröder. Seit 1951 ist das Unternehmen am Markt mit verschiedenen Produkten vertreten. Von dieser Verweildauer in der Bundesliga kann die TSG im Moment nur träumen. Handt ist für seinen Partner optimistisch: "Wir trauen Hoffenheim viel zu. Ich will es nicht am Tabellenplatz festmachen. Wichtig ist die langfristige Entwicklung und, dass guter Fußball gespielt wird. Die Basis ist sehr gut."