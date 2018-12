1899 Hoffenheim verliert gegen 1860 München mit 0:2

Die TSG 1899 Hoffenheim hat das erste Pflichtspiel der neuen Saison verloren und ist damit bereits in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nach einer äußerst schwachen Leistung musste die Mannschaft von Trainer Gisdol sich den Löwen aus München mit 0:2 geschlagen geben. Den Führungstreffer für die Sechziger erzielte Claasen in der 51. Minute. Zuvorgegangen war ein leichtfertiger Ballverlust von Neuzugang Pavel Kaderabek, der auf der rechten Abwehrseite begann. Nach der Schlussoffensive der Hoffenheimer, die eigentlich nie richtig stattfand, besiegelte Mulic in der Nachspielzeit nach einem Konter das Hoffenheimer Schicksal. Zu allem Überfluss musste Neuzugang Schär nach einem unglücklichen Zweikampf verletzt vom Feld. Kevin Kuranyi konnte in seiner halben Stunde Spielzeit keine Akzente setzen. Die enttäuschenden Kraichgauer haben nun in der kommenden Woche bis zum Ligastart in Leverkusen einige Arbeit vor sich.

Für die TSG spielten: Baumann, Kaderabek, Schär (58. Bicakcic), Süle, Toljan, Schwegler, Strobl, Schmid, Rudy (74. Szalai), Elyounoussi (62. Kuranyi), Volland