31 Tage lagen zwischen dem letzten Spieltag in 2016 und dem Auftaktspiel ins neue Jahr. Das Ende der Winterpause war auch gleichzeitig das letzte Spiel der Bundesliga-Hinrunde. Und die TSG 1899 Hoffenheim hatte trotz der Pause keinen Schwung verloren und blieb durch das 2:0 (0:0) in Augsburg auch im 17. Spiel dieser Saison ungeschlagen. Im Vergleich zum Unentschieden gegen Werder Bremen stellte Trainer Julian Nagelsmann sein Team auf drei Positionen um, Zuber, Ochs und Rudy standen in der Startformation.

In den ersten 45 Minuten war die Partie äußerst zerfahren, gleich fünf gelbe Karten musste Schiedsrichter Schmidt verteilen. "Es fühlt sich gut an, nach der Winterpause mit einem Sieg zu starten. Wir haben es in der zweiten Halbzeit gut gespielt und die Tore gemacht. In den ersten 45 Minuten haben wir zu lange gebraucht, den Ball zirkulieren zu lassen, deshalb hatten wir zu wenige Räume," machte Mark Uth als Grund für den schwachen Start aus. Kurz nach der Halbzeit war es wieder einmal Sandro Wagner, der mit seinem zehnten Saisontreffer den Büchsenöffner spielte (47. Minute). "Mein größter Wunsch ist immer dass wir gewinnen. Wenn es klappt, ist das schön und das Ergebnis harter Arbeit unter der Woche. Wir haben ein tolles Team und es macht momentan sehr viel Spaß. Wir freuen uns über den Sieg und dass wir noch ungeschlagen sind," so der Stürmer gegenüber der vereinseigenen Website. Gleichzeitig legte er aber sofort den Fokus auf die kommende Partie. "Wir denken trotzdem von Spiel zu Spiel und blicken nun auf die nächste Partie in Leipzig."

Den zweiten Hoffenheimer Treffer markierte Andrej Kramaric nach 64 Minuten, der damit seine Torflaute beendete. Eine gute Zusammenfassung der 90 Minuten in Augsburg lieferte Kerem Demirbay. "Wir freuen uns über den Sieg. Wir haben heute gegen einen starken Gegner gespielt, der sich in der Winterpause gut entwickelt hat. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es aber ein verdienter Sieg für uns." Auch Kevin Vogt stimmte mit überein. "Wir waren heute geduldig und haben dann unser Spiel wieder auf den Platz gebracht - das war ausschlaggebend, heute mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Wir haben ein bisschen gebraucht, sind dann aber gut ins Spiel gekommen und haben schöne Tore erzielt. Wir haben verdient und souverän gewonnen."

Am nächsten Wochenende kommt es zum Spitzenspiel gegen RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr).

So spielte die TSG:

Baumann, Süle, Vogt, Hübner, Zuber, Rudy, Ochs (46. Kramaric), Demirbay (74. Schär), Amiri (87. Polanski), Uth, Wagner